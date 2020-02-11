تحذير للمدخنين.. التدخين عامل جاذب لفيروس كورونا

يعتبر فيروس كورونا الذي انتشر بشكل كبير في الفترة الأخيرة مصدرا للقلق على الصعيد العالمي، وارتفع تصنيفه الى درجة الطوارئ ما استدعى انشغال العلماء والخبراء الطبيين .

وفي هذا الاطار، تم تحديد العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي الى ظهور فيروس كورونا أو الاصابة به أو حتى جذب الفيروس.

العلاقة بين التدخين وكورونا

التدخين من أكثر الآفات انتشارا في المجتمع، ومن الأخطار الرئيسية التي تهدد صحة الإنسان حيث تتعدى المشكلة إلى محيط المدخنين.

إن هذه العادة السيئة تبدأ في سن المراهقة والشباب ومن هذا المنطلق ينبغي علينا مواجهة ظاهرة التدخين بين الشباب باعتباره خطرا يهدد حياتهم، واليوم يبدو أن هناك عامل سلبي إضافي ما يخص التدخين أي ارتباطه بفيروس كورونا .

التدخين يجذب كورونا

إن الفيروسات التنفسية كالكورونا تضر المدخنين بصفة عامة، وتمهد لإصابتهم بالمرض سواء كان تدخينهم إيجابيا أو سلبيا.

ويؤدي التدخين إلى خفض مضادات الأكسدة في الخلايا الطلائية المبطنة للشعب الهوائية، وذلك بعد ساعة فقط من التعرض للدخان.

هذه الخلايا تغطي المجرى الهوائي في هذه الشعب وتعمل كخط دفاع ميكانيكي داخل الجهاز التنفسي من الميكروبات والفيروسات والمؤثرات البيئية، كما تقوم بتنظيف الغشاء المخاطي للشعب باستمرار.

إن التدخين يضر بهذه الخلايا خصوصا مع تعرضها المستمر لسمومه، ما يقلل حيويتها وكفاءتها الوظيفية ومناعتها وقدرتها على التجديد.

وهذا ما يجعلها ضحية سهلة للالتهابات المزمنة والربو الشعبي وتليف الرئة وبالتالي لغزو الفيروسات.

لذلك، للوقاية من الفيروس، يجب الإقلاع عن التدخين خصوصا لدى المسنين وذوي الأمراض المزمنة والذين يعانون من نقص المناعة.

كما أن عزل المرضى أو الأشخاص موضع الاشتباه يحميهم من التدخين، ويقلل من تركيز الشوارد الحرة في الرئة، وتأثير التدخين الضار على مناعتهم، ما يعجل بشفائهم.

أبرز مسببات كورونا ؟

يعتبر التلوث أيضاً من المسببات الاساسية للفيروس حيث يمكن أن ينتشر هذا المرض في الاماكن الاكثر تلوثاً والتي تكثر فيها النفايات، خصوصاً وان بعض انواع الفيروسات او البكتيريات او الفطريات تتغذى من النفايات التي يرميها الانسان، ما يعزز امكانية نمو فيروس كورونا في اماكن ملوثة خطرة.

احدى مسببات فيروس كورونا هو الاحتكاك المباشر بالأشخاص المصابين به، حيث ان العديد منهم غالباً ما يعانون من أعراض تتشابه مع اعراض الانفلونزا ونزلات البرد، ما يجعل تشخيص الكورونا صعباً نسبياً في البداية.

كما أن فيروس كورونا يمكن ان ينتشر في العديد من الاماكن نتيجة التنقلات والسفر الى الدول التي ينتشر فيها هذا الفيروس، ما يسرّع من عملية التقاط العدوى وانتقاله بالتالي من المريض الى الاشخاص المحيطين به.