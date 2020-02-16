تحديث جديد من تليغرام بتصميم محسن وميزات جديدة

أصدر تطبيق التراسل الفوري تليغرام تحديث جديد على نظامي تشغيل أندرويد و iOS، وقد رفع من رقم إصداره إلى Telegram 5.15.

وجاء التحديث الجديد للتطبيق بتصميم جديد لصفحات ملف التعريف، وتصفّح وسائط مثل قصص انستجرام، فضلًا عن مجموعة من الرموز التعبيرية المتحركة.

وإليكم أبرز ما وفّرته هذه النسخة الجديدة من تطبيق تليغرام :

– استعرض الوسائط المتبادلة مباشرة من صفحات الملف الشخصي المُعاد تصميمها.

– اسحب للأسفل لتكبير صور الملف الشخصي.

– تنقل بين الصور بالنقر على الحافة اليسرى أو اليمنى.

– الضغط على صورة الملف الشخصي لشريك محادثتك لتوسيعها على الفور.

– اجعل ملفك الشخصي مرئيًا للآخرين في منطقتك، وذلك بالانتقال إلى تبويب جهات الاتصال ومن ثم إضافة أشخاص قريبين.

يشار إلى أن تطبيق تليغرام يحتل المرتبة الثالثة في قائمة أكثر تطبيقات التراسل شيوعًا بين المستخدمين، بعد واتساب وماسنجر.

ولتحميل النسخة الجديدة من تليغرام 5.15 لنظامي التشغيل اضغط هنا أو هنا .