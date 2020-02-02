بعد فيروس كورونا… وباء جديد ينتشر في الصين

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بعد فيروس كورونا... وباء جديد ينتشر في الصين
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أعلنت السلطات الصينية عن ظهور سلالة شديدة من فيروس “إتش 5 إن 1” بعد وباء كورونا القاتل الذي انتشر مؤخراً.

وبحسب موقع “بيزنيس إنسايدر” أن وباء جديد انتشر في مقاطعة هونان الصينية وهو فيروس “إتش 5 إن 1” المسبب لإنفلونزا الطيور.

وظهرت السلالة الجديدة من “إتش 5 إن 1” في مزرعة، تقع بمدينة شاويانغ، التابعة لمقاطعة هونان.

وأضاف الموقع بأن 4500 دجاجة توفيت في المزرعة من بين 7850 دجاجة بسبب إنفلونزا الطيور “إتش 5 إن 1”.

كما أشارت الحكومة الصينية إلى أنها أعدمت 17828 دجاجة نتيجة تفشي الفيروس في البلاد.

فيما تبين لدى معظم الأشخاص المصابين بأعراض هذا الفيروس اتصال بالطيور المريضة.

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