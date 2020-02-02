بعد فيروس كورونا... وباء جديد ينتشر في الصين

أعلنت السلطات الصينية عن ظهور سلالة شديدة من فيروس “إتش 5 إن 1” بعد وباء كورونا القاتل الذي انتشر مؤخراً.
وبحسب موقع “بيزنيس إنسايدر” أن وباء جديد انتشر في مقاطعة هونان الصينية وهو فيروس “إتش 5 إن 1” المسبب لإنفلونزا الطيور.
وظهرت السلالة الجديدة من “إتش 5 إن 1” في مزرعة، تقع بمدينة شاويانغ، التابعة لمقاطعة هونان.
وأضاف الموقع بأن 4500 دجاجة توفيت في المزرعة من بين 7850 دجاجة بسبب إنفلونزا الطيور “إتش 5 إن 1”.
كما أشارت الحكومة الصينية إلى أنها أعدمت 17828 دجاجة نتيجة تفشي الفيروس في البلاد.
فيما تبين لدى معظم الأشخاص المصابين بأعراض هذا الفيروس اتصال بالطيور المريضة.