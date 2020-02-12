بعد إيقافه رسمياً… مشكلة في ويندوز 7 تمنع المستخدمين من إيقاف تشغيل أجهزتهم

يواجه مستخدمو نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز 7 مشكلة تمنعهم من إيقاف تشغيل أجهزتهم أو إعادة تشغيلها بالشكل المعتاد.

حيث تظهر للمستخدمين رسالة عند إيقاف تشغيل الجهاز مفادها “يس لديك أذونات لإيقاف تشغيل هذا الحاسوب”.

ونجح البعض في إيقاف تشغيل أجهزتهم بعد إيقاف خدمات أدوبي أو التعديل البرمجي للمجموعات في النظام.

لكن الكثير من المستخدمين لم يتمكنوا من الوصول إلى حل للتخلص من المشكلة التي يبدو أنها ذات علاقة بنظام التشغيل نفسه وليس بالتطبيقات الأخرى مثل أدوبي.

وتأتي هذه المشكلة بعد قرار شركة مايكروسوفت إنهاء الدعم لنظام تشغيل ويندوز 7 في منتصف يناير الماضي لتوجيه المستخدمين نحول ويندوز10.

فيما واجهت مايكروسوفت مواجهة انتقادات كبيرة من مستخدمي النظام الكُثر بعد إيقاف دعم ويندوز 7 منذ بداية العام الحالي.