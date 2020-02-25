بسبب كورونا .. ارتفاع أسعار المطهرات والسرنغات في سوريا

كشف بعض الصيادلة في سوريا ، عن ارتفاع أسعار بعض المستلزمات الطبية كالمطهرات والسرنغات والكمامات، بعد انتشار أخبار عن تفشي وباء كورونا .

وذكر موقع “الاقتصادي” أنه من خلال جولة على عدة صيدليات في دمشق وريفها ، تبين ارتفاع أسعار المطهرات بنسبة 40% ، إذ كانت تباع عبوة الكحول ب500 ليرة سورية ، وبات سعرها اليوم 700 ليرة سورية.

وشهدت أسعار علبة السرنغات العادية (50 سرنغ)، ارتفاع لأكثر من الضعف خلال شهر من 2,000 ليرة سورية إلى 5,000 ليرة، وكيس سرنغات الأنسولين (10 قطع) من 900 ليرة إلى 1,500 ليرة نتيجة شح المستودعات منها بحسب صيادلة.

كما ارتفعت أسعار الشاش والقطن في الصيدليات، إلا أن الارتفاع لم يتجاوز 7% كون الطلب عليها قليل ، بينما قفزت أسعار الكمامات بنسبة ارتفاع تجاوزت 600%، وذلك نتيجة ازدياد الطلب عليها وشحها في الأسواق.

بدوره، أحد التجار المستوردين للمستلزمات الطبية أفاد بأن هذه المواد بدأت بالفقدان من السوق نتيجة عدم وصول توريدات من الصين بسبب إجراءات العزل الخاصة بفيروس كورونا.

إلى ذلك ، لفت مصدر في “نقابة صيادلة دمشق” وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الكمامات ، إلى أن النقابة ليس لها علاقة بالتسعير.