بدءاً من آذار.. تعديل الكميات المخصصة عبر البطاقة الذكية وإضافة مواد جديدة إليها

أفاد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان، بأنه ستتم إجراء تعديلات على الكميات والمواد المخصصة للأفراد بموجب البطاقة الذكية ، مع بداية آذار المقبل .

وقال سليمان لصحيفة “الوطن” ، إن العديد من المواطنين طالبوا بإدخال مواد جديدة لتوزيعها عبر البطاقة الذكية كما السكر والرز والشاي ، والمواد المقترحة هي المعلبات والزيوت.

وتوقع معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهذا الصدد ، أن يتم إجراء التعديلات على الكميات والمواد مع بداية شهر آذار القادم .

كما رجح سليمان زيادة الكمية المخصصة عبر البطاقة الذكية لكل فرد، وبالتالي زيادة الكمية المخصصة للأسرة الكاملة من (السكر – الرز – الشاي).

وسيتم التجهيز والعمل العمل على التعديلات ما بعد 20 شباط ، أي حتى تتضح الصورة بشكل أكبر عن عدد العائلات المستفيدة والكميات الموزعة من المواد، وبالتالي سيتم إجراء إحصائيات دقيقة للكميات الموجودة في المستودعات وتقسيمها على عدد العائلات المستفيدة .

وواجه عدد من المواطنين صعوبات في استلام المواد المدعومة عبر البطاقة الذكية في صالات المؤسسة السورية للتجارة ، والتي أرجعها معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لعدم استكمال البيانات عند التقدم للحصول على البطاقة ، داعياً كل مواطن واجه إشكالية في الحصول على كامل مخصصاته من المواد أن يتجه إلى مراكز شركة تكامل لاستكمال البيانات المتعلقة بالبطاقة.

يذكر أن الكميات المخصصة للشخص الواحد في شهر واحد عبر البطاقة الذكية ، هي 1 كيلو غرام من السكر و1 كيلو غرام من الرز و200 غرام شاي، بحيث لا تتجاوز الكمية 4 كيلو للسكر و3 كيلو للأرز و1 كيلو للشاي للأسرة خلال الشهر.