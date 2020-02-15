بتحري هواتف مسروقة .. الأمن السوري يلقي القبض على شخصين يتعاملان بـ الدولار

ألقى فرع الأمن الجنائي في دمشق ، القبض على شخص يتعامل بـ الدولار ، حيث عثر الأمن على الأدلة من خلال هاتفه المسروق.

ونشرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك ، تفاصيل القبض على شخصين يتعاملان بغير الليرة السورية ، حيث أوقع به لص سرق هاتفه الجوال.

وبدأت القصة عندما أن أوقفت دورية من فرع الأمن الجنائي في دمشق شخص يدعى ( محمد نور. ص )، وضبطت بحوزته جوال مسروق نوع (سامسونغ) .

وأقر السارق بارتكابه عمليات سرقة ونشل أجهزة موبايل ومبالغ مالية ، ومن خلال تحري أحد الموبايلات المسروقة لإعادته لصاحبه ، تبين وجود أدلة فيه تثبت تعامل شخصين بغير الليرة السورية ( الدولار ).

و تمكن فرع الأمن الجنائي في دمشق من إلقاء القبض عليهما واعترف الأول المدعو ( ح . ن ) بمزاولته مهنة الصرافة بدون ترخيص ضمن محل بيع مجوهرات ، كما اعترف الثاني ( أ . ع ) بقيامه بتهريب القطع بقصد زعزعة الاقتصاد الوطني .