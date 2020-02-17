بالفيديو... مذيعة MBC تحلق شعر رأسها بالكامل وتتعرض للسخرية

صدمت مذيعة قناة “mbc 3” السابقة، أصالة كامل، جمهورها بظهورها في مقطع فيديو وهي تحلق شعر رأسها بنفسها.

حيث نشرت مذيعة “mbc 3″ سابقاً، فيديو عبر خاصية “ستوريز” على تطبيق انستغرام، وهي تحلق شعر رأسها بالكامل باستخدام ماكينة الحلاقة، واعتمدت قصة شعر Pixie مع غرّة أمامية، وشاركتها عبر خاصية “ستوري” في صفحتها الشخصية.

وعبرت المصرية أصالة كامل عن سعادتها بالنتيجة النهائية وأنها حصلت أخيراً على التسريحة التي كانت تتمناها ولم تجرؤ على فعلها من قبل.

لكنها تلقت انتقادات كثيرة وتعرضت للسخرية والتنمّر بسبب قصة شعرها الجديدة.

كما استفزت بعض متابعيها على انستغرام لأنها التقطت الصوؤ من دون أن تعالج اللقطات بالفوتوشوب أو فلتر أو تضع مكياج، مما تسبب بانتقادات لها لتغير ملامح وجهها بسبب عمليات التجميل التي أجرتها.

بينما حذفت أصالة المنشور من صفحتها بسبب تعرضها للتنمر، وأعادت نشر الصور من جديد مشيرة إلى أن الجميع يجب أن يشاهد الصور والفيديو لتسريحتها الجديدة قبل الحكم.