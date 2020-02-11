بالفيديو… لحظات مرعبة لطائرة ركاب ضربتها عاصفة قوية

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بالفيديو... لحظات مرعبة لطائرة ركاب ضربتها عاصفة قوية
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انتشر مقطع فيديو عبر موقع “سكاي نيوز” البريطاني، يظهر لحظات صعبة عاشتها عدد من الطائرات بسبب عاصفة “كيارا”، التي اجتاحت عدة دول أوروبية.

ويظهر الفيديو، تمايل خطر للطائرات، كانت تستعد للإقلاع أو الهبوط في مطار زيورخ الدولي حيث هبت عاصفة قوية ضربت الطائرات.

وقد أثرت سرعة بشكل كبير على الطائرات، الأمر الذي جعل الركاب يعيشون لحظات رعب حقيقية.

و أثارت العاصفة، التي أطلقت عليها مكاتب الأرصاد الجوية اسم (كيارا)، رياحا تصل سرعتها إلى 129 كيلومترا في الساعة، بالإضافة إلى أمطار غزيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن العاصفة “كيارا” اجتاحت عدد من الدول في غرب أوروبا، مثل بريطانيا وسويسرا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وأيرلندا.

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