بالفيديو.. “عرس للشواذ” في بلد عربي يثير جدلاً والسلطات تتدخل

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحفل زفاف لمثليي الجنس في بلد عربي .

ويظهر الفيديو مجموعة رجال يرتدون ملابس نسائية ويرقصون خلال حفل زفاف أقيم لشابين مثليي الجنس في بلد عربي .

و بعد تدخل السلطات، تمت إدانة 8 رجال بـ”ارتكاب أفعال غير لائقة” و”التحريض على الفجور” في موريتانيا، البلد الذي يحضر مثل هذه المسائل.

وبالإضافة إلى الأحكام الصادرة بحق هؤلاء الرجال، حكم على امرأة بالسجن لمدة عام، مع وقف التنفيذ، بتهمة “التحريض على الفجور” بحضورها الحفل، وتمت تبرئة صاحب المطعم.

و بحسب الشرطة الموريتانية، فقد تم اعتقالهم لأنهم كانوا “يقلدون النساء” ويقومون “باللواط”، كما اعترفوا بأنهم مثليون جنسياً.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من نصف دول إفريقيا، 28 من أصل 49، تحظر الشذوذ الجنسي، وفي العديد منها يعاقب مرتكبيه بالإعدام.