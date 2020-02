بالفيديو .. طفل مسلح سوري في ادلب يقصف الجيش السوري بالمدفعية

أظهر شريط فيديو قيام طفل وهو نجل مسلح سوري في ادلب يتبع لجماعات إرهابية يدعمها نظام أردوغان بقصف مواقع الجيش السوري بالمدفعية

ويظهر بالفيديو ، بحسب ما رصد موقع مراسلون ، قيام شخص ( والد الطفل بحسب المصادر ) بالطلب من الطفل بقصف الجيش عبر المدفعية مع صيحات ” الله أكبر ” .

Syrian jihadists make children fire on Syrian forces with cannon. A generation raising by this evil ideology. Horrific. pic.twitter.com/2XZDo8YewZ

وتزامن نشر الفيديو مع قيام أحد إرهابيي جبهة النصرة يدعى ” أحمد القعقاع ” بجمع عشرات الأطفال من الجنسية التركتسانية في إدلب ، مطالبا ً إياهم بـ ” الجهاد ” والموت في ” سبيل الله ”

Foreign terrorist Ahmad Al Qa'qaa in Idlib, #SYRIA

Watch him give a speech to children (most of them foreigners)

He tells them: "You only die once, so might as well die in the path of jihad"

He's recruiting fighters on behalf of Turkey's Erdogan as FSA/HTS suffer huge losses pic.twitter.com/EcUaw21hWW

— The'Nimr'Tiger (@Souria4Syrians) February 26, 2020