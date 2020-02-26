بالفيديو .. طفل مسلح سوري في ادلب يقصف الجيش السوري بالمدفعية

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أظهر شريط فيديو قيام طفل وهو نجل مسلح سوري في ادلب يتبع لجماعات إرهابية يدعمها نظام أردوغان بقصف مواقع الجيش السوري بالمدفعية

مراسلون – ادلب

ويظهر بالفيديو ، بحسب ما رصد موقع مراسلون ،  قيام شخص ( والد الطفل بحسب المصادر ) بالطلب من الطفل بقصف الجيش عبر المدفعية مع صيحات ” الله أكبر ” .

وتزامن نشر الفيديو مع قيام أحد إرهابيي جبهة النصرة يدعى ” أحمد القعقاع ” بجمع عشرات الأطفال من الجنسية التركتسانية في إدلب ، مطالبا ً إياهم بـ ” الجهاد ” والموت في ” سبيل الله ”

وخلال السنوات الماضية ، سعت العديد من الفصائل الإرهابية  لتجنيد الأطفال وتزويدهم بالأفكار الجهادية لقتال الجيش السوري في مختلف مناطق سوريا ، لاسيما مناطق إدلب وريفي حماة وحلب .

المصدر : موقع مراسلون + وسائل التواصل

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