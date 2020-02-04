بالفيديو .. حدث نادر عالمياً في سماء حلب ينذر بالزلازل

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لظاهرة نادرة عالميا ، حيث تشكلت أمواج الجاذبية في سماء حلب ظهر يوم أمس الاثنين .

ونشرت صفحة “هوى الشام” المعنية بالأحوال الجوية ، مقطع الفيديو وشرحت سبب تلك الظاهرة التي تسمى أمواج الجاذبية gravity waves .

شاهد بالفيديو : حدث نادر عالمياً في سماء حلب

وذكرت الصفحة أنها ظاهرة فيزيائية ، حيث تتولد الموجات في أي وسط سائل ، كما الامواج على الشاطئ، وتحدث هذه الظاهرة في الغازات أيضاً مثل الغلاف الجوي ويطلق عليها اسم موجات الجاذبية ، لأن الجاذبية هي القوة التي تعيد التوازن .

وتعد كلاً من الأمواج الناتجة عن الرياح، وحركات المد والجزر، وموجات التسونامي كلها أمثلة على أمواج الجاذبية.

وتنشأ تلك الامواج عادة في الغلاف الجوي بواسطة العوائق أمام تدفق الهواء ، مثل سلاسل الجبال ، أو عن طريق التصادم بين الكتل الهوائية ذات درجات الحرارة المختلفة الباردة و الدافئة.

سبب تشكل الامواج في حلب :

وما حدث في سماء حلب أنه رغم برودة الأجواء تعرضت المحافظة لأجواء مشمسة تماماً ومستقرة مما رفع الحرارة نهاراً بشكل متسارع بعد أن كنا نتأثر بعدة منخفضات متتالية شديدة البرودة.

ونوّهت الصفحة إلى أن بعض العلماء ربطوا حدوث هذه الظاهرة باقتراب هزة أرضية أو زلزال ، دون تأكيد ذلك بشكل مطلق.

وتم رصد ثلاث هزات أرضية صباح اليوم الثلاثاء 4 شباط، الأولى قبال سواحل بيروت بقوة 3,2 درجة على مقياس ريختر وعلى عمق 17 كلم ، ومركز الهزة يبعد عن دمشق العاصمة 100 كلم ، وهزة أرضية أخرى بقوة 3,6 درجة على مقياس ريختر شمال غرب سوريا على عمق 200 كلم تبعد 40 كلم عن منقطة غازي عنتاب الحدودية ما بين سوريا و تركيا ، والثالثة شمال سوريا تحديداً شمال الرقة بقوة 2,7 درجة وعلى عمق 10 كلم .

كما رصدت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في دمشق SNSN صباح يوم أمس الاثنين ، هزة أرضية خفيفة بقوة 2.6 درجات على مقياس ريختر الساعة 12:00.3 بالتوقيت المحلي وبعمق 14 كم، يبعد مسافة 46 كم غرب مدينة الحسكة.