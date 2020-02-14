بالفيديو .. الجيش السوري يدمر مدرعة تركية خلال إحباط هجوم النصرة على ريف حلب

أكدت مصادر ميدانية في ريف حلب لموقع مراسلون إحباط الجيش السوري لهجوم شنته جبهة النصرة بدعم عسكري تركي على مواقع القوات السورية في منطقة ميرناز و كفر حلب بريف حلب الجنوبي

مراسلون – ريف حلب

وقالت المصادر لمراسلون إن هجوم جبهة النصرة والفصائل الإرهابية بدأ بعد ظهر اليوم الجمعة بتمهيد من المدفعية التركية على نقاط الجيش في ميرناز ومحيطها بريف حلب الجنوبي

واستخدمت النصرة خلال الهجوم العتاد العسكري التركي المقدم لها من قبل الجيش التركي ، إلا أن وحدات الجيش تمكنت من إحباط الهجوم بالكامل وإلحاق هزيمة هي الثالثة بالنصرة وداعمها الجيش التركي

من جهته ، نشر مراسل وكالة anna news الروسية شريط فيديو يظهر تدمير الجيش السوري للمدرعة التركية واحتراقها بمن فيها .

كما أورد بالروسية قائلها ” هذا ما تقدمه تركيا إلى المتشددين في إدلب .. إلا أنه لم ينفعهم أمام الجيش السوري ” .

Горящая боевая машина пехоты ACV-15 боевиков запрещённой в России организации "Хейят Тахрир аш-Шам" на западе провинции Алеппо. pic.twitter.com/a4NPKMqab5 — ANNA-News (@annanews_info) February 14, 2020

وأكد المراسل أن الجيش دمّر ثلاثة ناقلات جند تركية كانت الجماعات المسلحة تستخدمها خلال الهجوم

#Syria #Russia #Turkey #Idlib

Подборка видео от наших военных корреспондентов по результатам отбитой сирийской армией контратаки боевиков запрещённой в России организации "Хейят Тахрир аш-Шам" и союзных им группировок "умеренной оппозиции" на западе провинции Алеппо. pic.twitter.com/GG9L1j9DpS — ANNA-News (@annanews_info) February 14, 2020

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