بالصور… تعرف على أجمل رجل في العالم

حصل الممثل الإنجليزي الشهير روبرت باتينسون على لقب أجمل رجل في العالم بحسب المبدأ اليوناني القديم المتمثل في النسبة الذهبية.

حيث حصل روبرت باتينسون البالغ من العمر 33 عاما على المرتبة الأولى ولقب أجمل رجل في العالم معدل 92.15 في المئة ، وفقاً لأحدث تقنيات رسم الخرائط المحوسبة التي ابتكرها جراح التجميل جوليان دي سيلفا.

Robert Pattinson is the world's most handsome man, according to science https://t.co/DIy6V2YdXB — Daily Mail Femail (@Femail) February 4, 2020

فيما جاء الممثل هنري كافيل في المرتبة الثانية، ويليه الممثل برادلي كوبر في المرتبة الثالثة، وبراد بيت في المرتبة الرابعة.

بينما احتل الممثل جورج كلوني المرتبة الخامسة بسبب التقدم في العمر وتغير ملامح وجهه.

وجاء لاعب كرة القدم ديفيد بيكهام في المرتبة السابعة لامتلاكه نسبة شبه مثالية في حجم أنفه وشفتيه.