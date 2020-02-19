بالصور .. أول رحلة جوية من مطار دمشق لمطار حلب بعد 8 سنوات من التوقف

انطلقت صباح اليوم الأربعاء 19 شباط 2020 ، أول رحلة جوية من مطار دمشق الدولي لمطار حلب الدولي .

ونشرت وكالة سانا ، أن مطـار حلب الدولي يفتتح اليوم إولى رحلاته أمام حركة الطيران بعد انقطاع دام أكثر من 8 سنوات.

وقال محمد المصري مدير المطار في تصريح للوكالة إنه تم إجراء الصيانة اللازمة لمفاصل العمل في المطار وتجهيزاته الفنية ، وتم تأهيل مدرجاته وأصبح جاهزاً لاستقبال الطائرات والمسافرين .

ونشرت الوكالة صور من داخل إحدى الطائرات لأول رحلة جوية أقلعت من مطار دمشـق الدولي متوجهة إلى مطار حلب الدولي.

يذكر أن صفحة مطـار حلب الدولي الرسمية ، نشرت أن سعر تذكرة حلب – دمشق ، هو 40,000 ليرة سورية.

بدوره ، أكد وزير النقل علي حمود وفق ما أوردت صحيفة “الوطن”، أن مطار حلب مجهز لاستقبال كل أنواع الطائرات بمختلف مقاساتها، كاشفاً أن الوزارة راسلت عدت محطات دولية للإقلاع من حلب والهبوط فيها و الردود يمكن أن تصل في النصف الثاني من شهر آذار.