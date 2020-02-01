باب الحارة بموسمه الحادي عشر حاضرٌ في دراما رمضان 2020 … إليكم التفاصيل

بدأت شركة قبنض للإنتاج والتوزيع الفني تحضيراتها لإنجاز الجزء الحادي عشر من مسلسل ” باب الحارة ” ، وذلك في خطوة منها لإلحاقه بموسم دراما رمضان 2020 .

وكشفت إحدى الصفحات المهتمة بأخبار العمل الشهير عن استعداد الفنانين المشاركين في الموسم الجديد لتصوير مشاهدهم فيه بعدما أنهوا قراءة النصوص الخاصة بأدوارهم .

وجددت الشركة المنتجة لـ ” باب الحارة ” هذا العام تعاونها مع الكاتب مروان قاووق والمخرج محمد زهير رجب ، اللذان توليّا الإشراف على الجزء العاشر من العمل و الذي عُرض خلال العام الماضي .

ومن المقرر انطلاق عمليات تصويره خلال أيامٍ قليلة بعد الاتفاق بشكلٍ رسميٍ مع بعض النجوم المشاركين فيه والذين لم يُكشف عن هويتهم إلى الآن باستثناء الفنانة هدى شعراوي التي ستستمر بدور الدايّة أم زكي ، والفنانة رنا الأبيض التي ستجسد دور المحامية جولي .