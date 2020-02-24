انفراج قريب في عملية التوزيع .. وصول توريدات جديدة من الغاز المنزلي إلى سوريا

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انفراج قريب في عملية التوزيع .. وصول توريدات جديدة من الغاز المنزلي إلى سوريا
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أعلن المدير العام للشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” مصطفى حصوية ، عن وصول توريدات جديدة من الغاز المنزلي إلى سوريا ، ستنعكس إيجاباً على عملية التوزيع.

وفي تصريحه لوكالة “سانا” ، لفت حصوية إلى أن تأخر وصول التوريدات خلال الفترة الماضية ، تسبب  بحصول نقص في إنتاج الغاز المنزلي في الأشهر الثلاثة الماضية ، حيث أن حاجة سوريا من المادة تتراوح بين 120 و140 ألف اسطوانة يوميا فيما يتم تأمين ما بين 40 و50 من الإنتاج المحلي .

وأشار حصوية لافتا إلى وجود العديد من العقود المبرمة لتأمين المادة ، مبيناً أنه يتم تقديم كل التسهيلات الممكنة للموردين.

كما كشف حصوية عن وصول توريدات جديدة ستؤدي الى مضاعفة الإنتاج عما كان عليه في الأسابيع الماضية ، الأمر الذي سينعكس وفق رأيه ، إيجابا على عملية التوزيع.

يشار إلى أن عدد أسطوانات الغاز المنزلي الموزعة وفق الآلية الجديدة (بموجب الرسائل) بلغ 2 مليون و200 ألف ، بحسب ما كشف مدير عام محروقات.

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