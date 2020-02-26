انفجار إثر عبوة ناسفة في ريف دمشق يسفر عن إصابة .. بالصور

محلياتأخبار محلية
انفجار إثر عبوة ناسفة في ريف دمشق يسفر عن إصابة .. بالصور
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا

أصيب شخص صباح اليوم الأربعاء ، إثر انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة في منطقة قطنا بريف دمشق.

وذكرت إذاعة “شام إف إم” أن الصوت الذي سمع في ريف دمشق ، ناجم عن انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة في سيارة بمنطقة قطنا.

ووقع الانفجار قرب شعبة الحزب في قطنا ، بسيارة استهدفت ضابطاً في جيش التحرير الفلسطيني نقل على إثرها إلى المستشفى.

انفجار سيارة بعبوة موضوعة في سيارة بدمشق

ويأتي هذا التفجير، عقب تفجيرين وقعا بالأمس في دمشق ، حيث أسفر الأول عن استشهاد مدني وإصابة آخر ناجم عن انفجار عبوة بسيارة مدنية قرب ملعب تشرين ، والثاني أسفر عن إصابة شخص ، ناجم أيضاً عن انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة مدنية بنفق الأمويين.

تابع موقع مراسلون على Google News
المزيد من المشاركات

بالصور .. انفجار مجهول يضرب الزاهرة ليلا ً وسط دمشق