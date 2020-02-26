انفجار إثر عبوة ناسفة في ريف دمشق يسفر عن إصابة .. بالصور

أصيب شخص صباح اليوم الأربعاء ، إثر انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة في منطقة قطنا بريف دمشق.

وذكرت إذاعة “شام إف إم” أن الصوت الذي سمع في ريف دمشق ، ناجم عن انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة في سيارة بمنطقة قطنا.

ووقع الانفجار قرب شعبة الحزب في قطنا ، بسيارة استهدفت ضابطاً في جيش التحرير الفلسطيني نقل على إثرها إلى المستشفى.

ويأتي هذا التفجير، عقب تفجيرين وقعا بالأمس في دمشق ، حيث أسفر الأول عن استشهاد مدني وإصابة آخر ناجم عن انفجار عبوة بسيارة مدنية قرب ملعب تشرين ، والثاني أسفر عن إصابة شخص ، ناجم أيضاً عن انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة مدنية بنفق الأمويين.