انجي خوري توجه رسالة مبطنة إلى إحداهنَّ … فمن قصدت ؟! ( فيديو )

عادت الصاعدة انجي خوري لمزاولة نشاطها عبر منصات التواصل الاجتماعي عقبَّ فترة وجيزة من الغياب ، وشاركت المتابعين شريط فيديو من أحدث إطلالاتها على تطبيق الـ تيك توك .

ظهرت خلاله بإطلالة كاجوال مؤلفة من هوت شورت وبلوز أبيض ، واستكملت إطلالتها بجوارب قطنية طويلة و قبعة رياضية ، ووجهت من خلاله رسالة مبطنة إلى عدوتها الفنانة قمر وذلك من خلال تعليق أرفقته بالمنشور .

جاء فيه : ” شوب نبسط لما بعمل شغلة … وبشوف العالم عم تقلدني … بـ نبسط من قلبي … ” واختتمت التعليق ببعض الرموز التعبيرية الساخرة .

منشور انجي خوري :

ووجهت المغنية المثيرة للجدل في وقتٍ سابق إصبع الاتهام للفنانة اللبنانية قمر وزوجها السابق وائل شحادة المعروف في الوسط الفني باسم آدم ، وسردت بعض الأحداث حول تعرضها للاحتجاز في بلدها سورية من قبل شخصٍ يدعى طريف حفار حيث حاول اغتصابها بطلبٍ من المغنية اللبنانية .

ولفتت انجي خوري حينها إلى أن حفار كان يتواصل مع قمر عبر الهاتف أثناء احتجازها حيث اعتدى عليها بالضرب وحاول اغتصابها مشيرة إلى أن السبب وراء ذلك هو هجومها في السابق على الفنانة اللبنانية والنجم آدم .