انتحار رجل في السويداء لعجزه عن تلبية حاجات منزله

شهدت مدينة شهبا في السويداء ، حادثة انتحار قبل يومين ، حيث قام رجل بربط حبل حول عنقه مستغلاً غياب عائلته عن المنزل .

ونشر موقع “صاحبة الجلالة” تفاصيل الحادية التي حدثت في مدينة شهبا ، إذ أقدم رجل خمسيني على الـ انتحار ، وذكر جيرانه أنه يعمل في النجارة وهو أب لـ 3 أبناء وله زوجة تعمل بمحل ثياب .

و ذكر الجيران الذين وصلوا لمنزل الرجل بعد سماعهم صوت قادم من البناء ، أنهم وجوده على الأرض ممدد دون حراك وعلى رقبته آثار حبل .

كما وصلت عائلة الرجل إلى المنزل لكن بعد فوات الأوان فلم يستطيعوا إنقاذه ، وعلى الفور جرى إسعاف الرجل للمشفى .

وحسب رواية الجيران ، فإن الرجل يمر بظروف اقتصادية سيئة نتيجة كساد سوق العقارات في المدينة، وعلى الأرجح قام بإنهاء حياته كونه شعر بالعجز عن تلبية حاجات منزله .