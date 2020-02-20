انتحار رجل في السويداء لعجزه عن تلبية حاجات منزله

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انتحار مواطن في السويداء لعجزه عن تلبية حاجات منزله
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شهدت مدينة شهبا في السويداء ، حادثة انتحار قبل يومين ، حيث قام رجل بربط حبل حول عنقه مستغلاً غياب عائلته عن المنزل .

ونشر موقع “صاحبة الجلالة” تفاصيل الحادية التي حدثت في مدينة شهبا ، إذ أقدم رجل خمسيني على الـ انتحار ، وذكر جيرانه أنه يعمل في النجارة وهو أب لـ 3 أبناء وله زوجة تعمل بمحل ثياب .

و ذكر الجيران الذين وصلوا لمنزل الرجل بعد سماعهم صوت قادم من البناء ، أنهم وجوده على الأرض ممدد دون حراك وعلى رقبته آثار حبل .

كما وصلت عائلة الرجل إلى المنزل لكن بعد فوات الأوان فلم يستطيعوا إنقاذه ، وعلى الفور جرى إسعاف الرجل للمشفى .

وحسب رواية الجيران ، فإن الرجل يمر بظروف اقتصادية سيئة نتيجة كساد سوق العقارات في المدينة، وعلى الأرجح قام بإنهاء حياته كونه شعر بالعجز عن تلبية حاجات منزله .

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