امرأة صينية تنشر فيروس كورونا عن عمد بين جيرانها… فيديو

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امرأة صينية تنشر فيروس كورونا عن عمد بين جيرانها... فيديو
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أقدمت سيدة صينية مصابة بفيروس كورونا على نشر العدوى داخل أحد الأبنية في الصين.

حيث رصدت كاميرات المراقبة في البناء امرأة مصابة بفيروس كورونا تنشر العدوى عن عمد بين الجيران، من خلال بصقها على مقابض الأبواب.

وظهرت السيدة في الفيديو وهي تبصق عمداً على مقابض أبواب البيوت المجاورة بهدف نشر العدوى، ثم راحت تتجول بشكل سرّي في البناء ونظرت خلفها لتتأكد من أن أحداً لم يرها.

فيما أشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن ما قامت به السيدة كان رد فعل على وضعها في الحجر الصحي في المبنى الذي تقيم فيه بمدينة ووهان.

يشار إلى أن عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 1110 شخص في الصين.

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