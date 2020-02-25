المصرف المركزي يوضح شروط بيع تذاكر الطيران بالليرة السورية و الدولار

حدد مصرف سوريا المركزي ، شروط ببيع بطاقات السفر على خطوط شركات الطيران العاملة في سورية بالليرة السورية و الدولار .

ونشرت صحيفة “الوطن التعليمات التنفيذية التي أوضحها المركزي، والناظمة لقرار رئيس مجلس الوزراء 1426 بتاريخ 15/5/2014 والمتعلقة ببيع بطاقات السفر على خطوط شركات الطيران العاملة في سوريا.

وشملت التعليمات كل الخطوط الجوية السورية بما فيها “السورية للطيران”، وخطوط الطيران المحلية الخاصة وعلى خطوط الطيران العربية والأجنبية ، المسجلة في دائرة الشركات الأجنبية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من قبلها أو من قبل وكلائها المعتمدين في سوريا.

وبموجب هذه التعليمات، ستباع هذه البطاقات بالليرة السورية للسوريين ومن في حكمهم وعائلاتهم ، وذلك بعد تقدمهم إلى شركات الطيران بأية وثيقة صادرة عن سلطات رسمية تثبت العلاقة الزوجية .

أما بالنسبة للعرب والأجانب المقيمين في سوريا وزوجاتهم وأولادهم المقيمين معهم، فيشترون البطاقة بالليرة السورية بعد التقدم إلى شركة الطيران بصورة عن بطاقة الإقامة الصادرة عن دائرة الهجرة والجوازات لمدة لا تقل عن سنة على أن تكون سارية المفعول ، إضافة لبطاقات السفر وبطاقات الشحن التي تقع نفقتها على عاتق الدولة وتباع حصراً على الخطوط الجوية السورية “السورية للطيران”.

وعن آلية تسعير التذكرة، فيعتمد في تحديد قيمتها بالليرة السورية سعر صرف الدولار مقابل الليرة الوارد في نشرة الجمارك والطيران النافذة في تاريخ إصدار البطاقة، على أن تقوم الخطوط الجوية السورية للطيران وخطوط الطيران المحلية الخاصة وشركات الطيران العربية والأجنبية أو وكلاؤها بقبض قيمة بطاقة السفر مباشرة من المسافر بالليرة السورية، ويتم إيداع قيم مبيعاتها في حسابها المفتوح لدى أحد المصارف المرخصة العاملة في البلاد.

بينما تباع بطاقات السفر بالدولار للعرب والأجانب الذين لا تنطبق عليهم شروط الدفع بالليرة السورية، ويتم بيع بطاقات السفر التي تكون نقطة بداية السفر فيها من خارج القطر بالقطع الأجنبي حصراً ولجميع المسافرين سواء السوريون منهم أو العرب أو الأجانب.

وتقوم الخطوط الجوية السورية وخطوط الطيران المحلية الخاصة وشركات الطيران العربية والأجنبية أو وكلاؤها بقبض قيمة بطاقة السفر مباشرة من المسافر بالدولار، ويتم إيداع هذه المبالغ في حسابها المفتوح لدى أحد المصارف المرخصة العاملة في سوريا .