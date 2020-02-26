صحة اللاذقية توضح حقيقة وفاة 3 أطفال بفيروس كورونا

علقت مديرية صحة اللاذقية على الإشاعات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة 3 أطفال بعد إصابتهم بفيروس كورونا الجديد.

ونشرت المديرية عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، نفي مدير الهيئة العامة لمشفى التوليد والأطفال باللاذقية الدكتور أحمد الفرا كل ما تم تداوله حول وفاة الأطفال في مدينة اللاذقية بسبب كورونا.

وكشف الفرا عن الأسباب التي أدت لوفاة الأطفال الثلاثة بعد الرجوع لسجلهم الطبي وهي:

الحالة الأولى سبب الوفاة : ذات رئة استنشاقية ( ضمور دماغي )

والحالة الثانية سبب الوفاة : داء قلبي خلقي أدى إلى قصور قلبي شديد.

الحالة الثالثة سبب الوفاة : انتان دم مع توضع رئوي.

وجدد الفرا التأكيد على أن الإجراءات الصحية المشددة يتم تطبيقها على أي حالة انتانية، كما أن أي حالة تحمل أعراض الانفلونزا يتم عزلها عن بقية المرضى لحين التأكد من عدم إصابتها بالفيروس.