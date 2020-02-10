الكويتية حليمة بولند تتعرض للسخرية عقبَّ حديثها عن إطلالتها الجديدة ( فيديو )

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الكويتية
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تعرضت الإعلامية الكويتية حليمة بولند لسيلٍ من الانتقادات اللاذعة ، عقبَّ خروجها في شريط فيديو قصير عبر حسابها الرسمي في تطبيق سناب شات .

ظهرت خلاله بإطلالة جديدة مشيرة إلى أنها ستتسبب بصدمةٍ كبيرة لمتابعيها بعد الإعلان عن خطوات الستايل الجديد الذي ظهرت به .

ليتبين لاحقاً أن المسألة لا تتعدى كونها قامت بتسريح شعرها بنفسها دون إشراف مصفف شعر ، ووضعت المكياج البسيط بيدها دون الاستعانة بخبيرة تجميل .

الكويتية حليمة بولند تكشف سرَّ إطلالاتها :

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#حليمه_بولند

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وانطلقت عليه موجة من التعليقات السلبية التي وصلت حد السخرية ، واتهم عدد كبير من النشطاء على التطبيق الإعلامية الكويتية بمحاولة إثارة الجدل ولفت الأنظار إليها .

وتوجه البعض إلى حليمة بولند بالقول أن كل السيدات يقمنَّ بتمليس شعرهنَّ في المنزل وتطبيق مكياجهنَّ دون الاستعانة بخبراء اختصاصيين .

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