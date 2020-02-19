ضبط شخص بسيارته يحول الأموال بشكل غير مشروع وعصابة تمتهن تصريف الدولار

ألقت إدارة الأمن الجنائي في دمشق ، القبض على شخص يقوم بتحويل الأموال بطريقة غير قانونية ، كما تم القبض على عصابة في السلمية تقوم بالسرقة وتمتهن تصريف الدولار .

ونشرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها في فيسبوك ، أنه بعد توفر معلومات عن شخص يستلم حوالات مالية من الخارج بطريقة غير مشروعة ، تم القبض عليه .

وأردفت الوزارة ، أنه تم القبض على الشخص المذكور ( م . ح ) في محلة ( ساحة العباسيين ) بداخل سيارة خاصة ( كيا ريو ) ، وهو يقوم بتسليم مبلغ مالي موضوع ضمن كيسين كبيرين .

وتبلغ قيمة المبلغ الذي كان يقوم بتسليمه 30 مليون ليرة سورية، وتمت مصادرته وتسليمه إلى مصرف سوريا المركزي .

كما ألقى عناصر الأمن الجنائي في السلمية ، القبض على عصابة أحد أفرادها امرأة، تمتهن السرقة وتصريف الدولار وتعاطي المخدرات.

وفي التفاصيل التي ذكرتها وزارة الداخلية ، فإن العصابة سرقت من أحد المنازل مبلغ 9 آلاف و600 دولار أمريكي ومصاغ ذهبي وزنه (١٠٠) غرام ومبلغ 230 ألف ليره سوري