الفنان طلال الجردي يثير الجدل بتصريح صادم عن نجوم سوريا ( فيديو )

أثار الفنان اللبناني طلال الجردي جدلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي ، عُقبَّ التصريحات التي أدلى بها ضمن برنامج ” منا وجرّ ” الذي يقدمه الإعلامي بيار رباط على شاشة قناة MTV اللبنانية .

وانتشر فيديو مجتزأ من حلقة البرنامج يُظهر رد الممثل على سؤال الصحافي سلام زعيتر حول براعة وموهبة الفنانين السورين في فن التمثيل أكثر من اللبنانيين .

ليجيب بالنفي القاطع مع الإشارة إلى أن الفنان السوري ليس بقدرٍ أعلى من الموهبة عن الفنان اللبناني ، لافتاً إلى أن النجوم السوريون الذين يتمتعون ببراعةٍ تمثيلية عالية يُعدون على الأصابع بحسب قوله .

وأشار في حديثه إلى أن الفنان السوري قادرٌ على تسويق نفسه وأعماله في الخارج بسبب علاقاته الخارجية ، منوهاً إلى أن الدراما اللبنانية تمتلك خامات حقيقية ولكن نظرائهم السوريون ” بياعين ” مستذكراً بعض الأسماء من أبرزها : ” تيم حسن ، عابد فهد ، مكسيم خليل ، قصي خولي ” مشيراً إلى أنهم يتمتعون بموهبة كبيرة .

تصريح الفنان طلال الجردي :

واستدرك طلال الجردي حديثه قائلاً : ” إن شاء الله ما يزعلوا مني ” ، واستطرد معتبراً أن الفنانين محمد حداقي وأحمد الأحمد من أهم النجوم السوريين وأكثرهم موهبة وقال : ” من ألعب السوريين ” .

وأحدث هذا التصريح ضجة كبيرة في أوساط النشطاء حيث تعرض الجردي لهجومٍ واسع من قبل جمهور الدراما السورية ومحبيّ نجومها على اختلاف أسمائهم .