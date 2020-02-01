العد التنازلي بدأ… واتساب لن يعمل على هذه الأجهزة اعتباراً من فبراير

بدأ اليوم العد التنازلي لحرمان ملايين المستخدمين حول العالم من استخدام تطبيق واتساب حيث سيتم إيقاف التطبيق على عدد من الهواتف الذكية بما فيها بعض هواتف آيفون، اعتباراً من 1 شباط/ فبراير.

واتساب – تكنولوجيا

ووفقاً لصحيفة “إندبندنت” البريطانية، فإن تطبيق واتساب اعتباراً من يوم غد السبت أول فبراير 2020، لن يعمل على ملايين الهواتف سواء الآيفون أو العاملة بنظام أندرويد.

و جاء هذا القرار بعد أقل من شهر على وقف واتساب خدماته على مجموعة من الهواتف التي تعمل بأنظمة تشغيل قديمة، قررت الشركة مجدداً وقف عمل التطبيق في ملايين الهواتف.

حيث سيتوقف دعم واتس آب للأجهزة العاملة بإصدار أقدم من الإصدار 4.0.3 من نظام التشغيل أندرويد الذي طرح في 2011، مما يعني كافة هواتف أندرويد التي تعمل بالإصدار 2.3.7 وما هو أقدم، وبالتالي لن تتأثر سوى تلك الأجهزة التي يزيد عمرها على عقد من الزمن.

بالنسبة لمستخدمي آيفون فإن الأجهزة المتأثرة هي تلك العاملة بالإصدار 8 من نظام “آي أو إس” الذي طرح في 2014 أو ما هو أقدم.

وسبب إيقاف دعم تلك الأجهزة هو أنها لن تقدم نوع الإمكانيات التي تحتاجها الشركة لتوسيع ميزات التطبيق في المستقبل، بحسب ما صرحت واتس آب عند إعلان الأمر.

و في حال كنت تستخدم أحد تلك الهواتف المتأثرة بقرار واتساب فإنه ينصح بالترقية إلى أحدث إصدار متاح لهاتفك من نظام التشغيل قبل الموعد المحدد لإيقاف الدعم.

الجدير بالذكر أن شركة واتساب أعلنت في وقت سابق أنها ستوقف دعم كافة الأجهزة العاملة بنظام ويندوز فون بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2019، مع قرار إيقاف الدعم نهائيا لبعض هواتف أندرويد و”آي أو إس” بحلول 1 فبراير/شباط 2020.