السويداء .. طفل يحاول الانتحار تنفيذاً لأوامر صوت نسائي

حاول طفل في الصف الثاني بمحافظة السويداء ، الانتحار تنفيذاً لأوامر يصدرها صوت نسائي من لعبة عبر هاتفه الجوال.

وذكر موقع “صاحبة الجلالة” تفاصيل الحادثة بحسب ما روتها والدة الطفل ، التي قالت إن طفلها أقدم على الانتحار في غرفته المنفردة تنفيذاً لأوامر صوت نسائي خلاب صادر من هاتفه .

وبينت الوالدة أن الصوت جعله يخترع طريقة لرفع الحبل وربطه جيداً بثريا سقفية ، ولف الحبل على رقبته قبل دخول الأم بلحظات.

وقال أحد أقارب إنه يعيش ضمن أسرة ميسورة الحال ووالده مغترب وأرسل له جهازا خليويا حديثا بتقنيات عالية وهو ما زال في الصف الثاني، أما والدته موظفة وتأتي بعد دوامها للعمل في المنزل، ما جعل الطفل ينزوي في غرفته وحيداً.

وتابع أن الطفل دخل غرفته كالعادة ولم يخرج منها لساعات، وعندما فتحت والدته الباب عليه شاهدت حبلاً متدلياً من الثريا السقفية وملفوفاً بطريقة عجيبة ويحاول الطفل الوصول إليه ليشنق نفسه، حيث كانت اللعبة الصوتية تخبره بكل خطوة، حتى باتت مشنقة حقيقية.

وعقب هذه الحادثة ، بدأت الأم مع طفلها رحلة علاج ليتخلص من تعلقه بالصوت الأنثوي ، حيث دخل الطفل في حالة اكتئاب شديد لكنه عاد إلى حياته شبه الطبيعية بعد شهر ونصف من العلاج.