بسبب الاحتيال.. القنصلية السورية في تركيا تعلن آلية جديدة لإجراء معاملات السوريين

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لتجنيبهم الاحتيال.. القنصلية السورية في تركيا تعلن آلية جديدة لإجراء معاملات السوريين
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نشرت البيان القنصلية السورية في تركيا ، بيان على موقعها الالكتروني الرسمي أعلنت فيه عن آلية جديدة لإجراء معاملات السوريين .

وجاء في بيان القنصلية أنه بات بإمكان السوريين حجز مواعيد لإجراء المعاملات عن طريق إرسال بريد إلكتروني مرفق باستمارة يجب تعبئتها إلكترونياً ، أي دون الحاجة للحصول على موعد بوساطة سمسار.

حيث يمكن تعبئة تلك الاستمارة بشكل الكتروني ، على أن تحتوي كل معلومات صاحب الطلب الشخصية، (تاريخ ميلاده، ورقمه الوطني، ونوع المعاملة التي يريد إجراءها).

وبينت القنصلية السورية، أنها سترد على طلب الشخص بعد دراسته بعد أيام وتحدد له موعد إجراء معاملته داخلها، كما أكدت أنها سترفض أي طلب استمارة مزور.

يشار إلى أن حجز الدور لإجراء معاملة داخل القنصلية السورية كان يتم عن طريق سماسرة في اسطنبول ما يكلف السوريين مبالغ باهظة.

يشار إلى أن القنصلية السورية في اسطنبول لا تمتلك أي حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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