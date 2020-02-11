السلطات الأسترالية تجبر سائق قطار بالمرور فوق جثة رجل منتحر

تعرض سائق قطار في أستراليا لصدمة كبيرة بعد أن أجبرته الشرطة على القيادة فوق جثة على السكة الحديدية.

وبحسب صحيفة “ديلي تليغراف” البريطانية بأن الشرطة الأسترالية تلقت بلاغ بانتحار أحد الأشخاص بعد أن قام بإلقاء نفسه أمام القطار الذي توقف قائده فوراً، ولكن بعد أن بات الرجل جثة هامدة تحت عجلاته.

حيث طلبت بعدها السلطات من سائق القطار المضي قدما وتحريك القطار إلى الأمام، حتى يتم إخراج الجثة، الأمر الذي يعني أن سائق القطار قاد المركبة فوق جثة المنتحر.

طلبت بعدها السلطات من سائق القطار المضي قدما وتحريك القطار إلى الأمام، حتى يتم إخراج الجثة، الأمر الذي يعني أن سائق القطار قاد المركبة فوق جثة المنتحر.

فيما اعتبر اتحاد السكك الحديدية في أستراليا طلب الشرطة من سائق القطار بالقيادة فوق الجثة “غير إنساني”، ومخالفاً لجميع الإجراءات.

وأشارت الصحيفة إلى أن سائق القطار، وحارس القطار المرافق له، بدأوا بالخضوع لعلاج نفسي لتجاوز صدمة تلك الواقعة.

بينما أثارت الادعاءات المزعجة التي أدلى بها مصدر من داخل اتحاد السكك الحديدية الغضب، وقادت اتحاد الترام والحافلات في نيو ساوث ويلز لفتح تحقيق في القضية.