الاتصالات السورية تعلن تطبيق نظام باقات الانترنت بدءاً من آذار وفق الآلية التالية

نشرت وزارة الاتصالات السورية ، الالية الجديدة لتقديم خدمات الانترنت الثابت والتي سيتم تطبيقها بدءاً من شهر آذار المقبل.

ووفق ما أوردت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد عبر صفحتها الرسمية، أن الآلية الجديدة تهدف لمعالجة مشاكل الانترنت وتحسين جودته وسرعته دون أي كلف إضافية، بما يضمن المساواة في الاستفادة من الخدمة بين المشتركين.

ونوّهت الهيئة إلى أنها جاهزة لتفعيل هذه الآلية خلال أيام واتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء العمل بها، ووقف جور بعض المستخدمين لخدمة الانترنت على حساب الآخرين، وذلك بدءا من 1/3/2020.

وعن أهمية هذه الآلية ، أوضحت هيئة الاتصالات أن تطبيقها سيشمل مشتركي الخط الثابت بما ينعكس تحسناً في السرعات وجودة الخدمة.

وشددت على أن غالبية مشتركي خدمة الانترنت على الخط الثابت لن يضطروا لدفع أي فروقات سعرية، كما سيتم وضع عتبات للاستخدام على كل نوع من الاشتراكات استناداً لواقع استخدام الانترنت في سوريا.

وستسهم هذه العتبات في وقف استنزاف الخدمة من قبل من يستغلون الانترنت لأغراض تجارية أو يستخدمونه بشكل مفرط، لصالح بقية المشتركين.

كما ستمنح الهيئة جميع المشتركين إمكانية الاطلاع على حجم استهلاكهم لـ 3 أشهر سابقة، وستمنح كل من يرغب بزيادة حجم الاستهلاك المعتاد أو السرعة لديه بشراء باقات بأسعار تناسب مختلف الشرائح.