الأجواء المستقرة تعود إلى سوريا .. و طقس آذار ليس أهدأ بكثير من شباط

يواصل الـ منخفض الجوي المتوسط تأثيره في المنطقة ، إذ تبقى الأجواء في سوريا غير مستقرة وسط احتمال ضعيف لهطل مطري ليل اليوم الاثنين على أن نشهد طقس مستقر لأيام.

وبحسب ما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية، يبقى الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة من المطر .

بينما ذكرت صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية انه اعتبارا من ساعات مساء اليوم الإثنين في و حتى 4 أيام على الأقل ، سنشهد أجواء مستقرة في سوريا ولبنان بشكل عام .

ووفقاً للنماذج الجوية ، نوّهت “هوى الشام” إلى أن طقس شهر آذار لا يبدو أهدأ بكثير من شباط حسب تحديثات النماذج ، وخصوصا خلال الاسبوع الأول .