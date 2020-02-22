افتتاح طريق دمشق – حلب أمام المسافرين .. ومشروع نوعي لربط حلب بكل المحافظات

أعلن وزير النقل السوري علي حمود ، افتتاح طريق دمشق – حلب بشكل رسمي أمام المسافرين بدءاً من اليوم السبت 22 شباط 2020.

ونقلت وكالة سانا عن وزير النقل ، إعلانه إعادة افتتاح الطريق الدولي دمشق – حلب أمام حركة السير والمرور ووضعه في خدمة المواطنين .

وجاء إعلان الوزير، خلال زيارة خاصة يقوم بها الفريق الحكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة حلب اليوم ، لإقرار خطة تنموية اقتصادية وخدمية وبشرية وتنفيذ عدد من المشاريع لتخديم المحافظة بعد تحرير الجيش السوري العديد من المناطق الاستراتيجية مؤخراً وتأمين المدينة بالكامل.

كما قال وزير النقل علي حمود لإذاعة “شام إف إم” إنه سيتم تنفيذ 22 مشروع في قطاع النقل خلال العام 2020 بمحافظة حلب بقيمة 8 مليار ليرة سورية.

و من ضمن المشاريع ، تحدث الوزير عن تأهيل الطرق والجسور وتأمين معدات ومستلزمات لمطار حلب الدولي والطريق المؤدي إليه.

و سيتم أيضاً ، إنجاز مشروع لصيانة السكة الحديدية بين حلب و حمص خلال النصف الأول من العام الجاري ، وبذلك ستكون حلب مرتبطة مع كل المحافظات السورية بمختلف الوسائل الطرقية والسككية والجوية.