اعشاب استخدمها العلماء في الصين لإعداد دواء يكبح فيروس كورونا

استخدم علماء معهد الصيدلة في شنغهاي التابع لأكاديمية العلوم الصينية بالتعاون مع علماء معهد علم الفيروسات في ووهان ، 3 اعشاب لإعداد دواء يمكنه كبح فيروس كورونا .

وأفادت وكالة شينخوا الصينية للأنباء، أن دواء “شوانغهوانغ” المستخدم في الطب الصيني يحتوي على نبات زهر العسل الياباني، ودرقة البايكال، و Forsythe .

اعشاب استخدمها العلماء لكبح فيروس كورونا

وبحسب الطب الصيني، هذه النباتات الثلاث تساعد على تخفيض الحمى وإزالة السموم وتطهير الجسم خارجيا وداخليا.

ووفقا للدراسات الحديثة فإن دواء شوانغهوانغ ، هو مضاد للفيروسات والبكتيريا، ويعزز مناعة الجسم.

وقد أظهرت نتائج دراسة أجراها علماء معهد شنغهاي للصيدلة عام 2003، أن هذا الدواء يمكن استخدامه في علاج الالتهاب الرئوي الشاذ.

وبعد ذلك على مدى أكثر من عشر سنوات استمروا في دراسة خصائصه وفعاليته في مكافحة فيروسات الإنفلونزا (H7N9 ، H1N1 ، H5N1)، و المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وكانت النتائج إيجابية، وحاليا يختبر هذا الدواء سريريا.

ونشرت اللجنة الصحية الحكومية وإدارة الدولة للطب الصيني التقليدي لاحقا، اسم دواء آخر فعال ضد فيروس كورونا هو Huoxiangzhengqi koufuye.

ويذكر أن السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية في 31 ديسمبر 2019 عن تفشي وباء التهاب رئوي مجهول بمدينة ووهان، وأن مسببه هو فيروس “كورونا” 2019-nCoV.

يذكر أن من طرق انتشار وانتقال العدوى بفيروس كورونا :المصافحة أو لمس شخص مصاب ، العطس أو السعال، لمس شيء ملوث بالفيروس، الاحتكاك مع براز ملوث.