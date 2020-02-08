اختراع جديد من سامسونغ يفاجئ العالم في هاتف “غلاكسي إس 20 ألترا”

أعلنت شركة سامسونغ الكورية عن اختراعها الجديد في هاتفها المرتقب غلاكسي إس 20 ألترا”.

وأفاد موقع “جي إس إم آرينا” التقني بأن الهاتف الجديد من سامسونغ يحتوي على تقنية كاميرا جديدة تدعى “نونا سيل”.

و ستدعم تقنية “نونا سيل” إمكانية تكبير وتصغير الصورة بأكثر من 100 ضعف، وبمدى بصري 10 أضعاف، من دون التأثير على جودة الصورة.

وتصل دقة تصوير الكاميرا بالتقنية الجديدة إلى نحو 108 ميغابيكسل.

فيما تتراوح دقة مستشعرات تكبير الصورة في هاتف “غلاكسي إس 20 ألترا” ما بين 48 أو 64 ميغابيكسل تقريبا.

Galaxy S20 Ultra camera comes with Samsung Nonacell technology. It's an advanced version of Tetracell technology (Quad Bayer) and merges 9 pixels into 1 pixel for better low-light photography.https://t.co/TjR4qbxUGX pic.twitter.com/Dp61zmgGq5 — LetsGoDigital – Mark Peters (@letsgodigitalNL) February 6, 2020

كما تقوم بتصوير المشاهد بتفاصيل مذهلة وألوان واقعية بصورة غير مسبوقة، وبفضل مستشعر ToF الذي يسمح بتصوير لقطات ثلاثية الأبعاد.

ومن المقرر أن تعمل تلك التقنية الجديدة من سامسونغ لتفادي تضارب عدد الكاميرات، حيث ستعمل على تجميع تلك الكاميرات كلها بدقة كاميرا واحدة فائقة الدقة والجودة بصورة استثنائية.

​و بحسب الموقع سيتم إطلاق هاتف “غلاكسي إس 20″ و”غلاكسي إس 20 ألترا” في احتفال عالمي يوم 11 فبراير/شباط.