ابنة مايا دياب تحترف الغناء وتسجل أولى أغنياتها ( صورة )

يبدو أن مقولة فرخ البط عوام تنطبق على ” كاي ، K ” ابنة الفنانة مايا دياب التي بدأت ترسم لنفسها خطاً في مجال الفن والغناء ، وهو الأمر الذي تفاخرت به والدتها أمام الجمهور .

وجاء ذلك من خلال مجموعة من المنشورات التي شاركتها عبر خاصية الـ STORY الملحقة بحسابها الرسمي في تطبيق INSTAGRAM .

ظهرت فيهم ابنتها برفقة صديقتيها في استوديو الموزع الموسيقي هادي شرارة ، وكشفت كاي في شريط فيديو عن سبب تواجدهنَّ في الاستوديو قائلة بأنهنَّ يردنَّ تسجيل أغنية راب موضوعها عن المدرسة .

ابنة مايا دياب في الاستوديو :

وأبدت الفنانة اللبنانية تفاعلاً كبيراً يعلوه الحماس عقب كلام ابنتها ، وهو ما ظهر جلياً في صوتها ومنشوراتها التي وثقت خطوات ابنتها وصديقتيها أثناء تسجيلهنَّ للأغنية .