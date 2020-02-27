إضافة مادة جديدة عبر البطاقة الذكية وبسعر أقل من الأسواق مع بداية آذار

تعتزم الشركة السورية للتجارة ، إضافة مادة زيت دوار الشمس إلى مواد البطاقة الذكية التي تباع بالسعر المدعوم.

ووفق ما قال مدير عام المؤسسة لصحيفة “الوطن” ، فسيتم إضافة مادة زيت دوار الشمس إلى المواد التي تباع وتوزع بالسعر المدعوم عبر البطاقة الذكية من بداية الشهر القادم.

وعن سعر بيع المادة ، فأوضح نجم أن عبوة الزيت ستباع في صالات المؤسسة بموجب البطاقة بسعر أقل بـ 400 ليرة سورية عن أسعار الأسواق.

وسيتم البدء بتوزيع المادة عبر صالات المؤسسة بعد وصول الكميات الكافية منها والتي تغطي حاجة المؤسسة لبيعها للمواطنين.

وسبق وبين معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان، لصحيفة “الوطن”، أنه خلال الفترة القادة سيبدأ العمل على تعديل الكميات الموزعة من المواد المدعومة بموجب البطاقة الذكية، وذلك حين تتضح الصورة بشكل أكبر عن عدد العائلات المستفيدة والكميات الموزعة، وبالتالي يمكن إجراء إحصائيات دقيقة للكميات الموجودة في المستودعات وتقسيمها على عدد العائلات المستفيدة.

وبدأت صالات المؤسسة السورية للتجارة، مطلع شهر شباط الحالي، بتطبيق بيع المواد الغذائية عبر البطاقة الذكية، وتتضمن مادة السكر بمعدل 1 كيلوغرام للشخص بسعر 350 ليرة سورية على ألا تتجاوز حصة الأسرة 4 كيلوغرامات شهرياً ومادة الرز 1 كيلوغرام للشخص بسعر 400 ليرة بحيث لا تتجاوز حصة الأسرة 3 كيلوغرامات والشاي 200 غرام للفرد بـ 900 ليرة على ألا تتجاوز الكمية للأسرة 1 كيلوغرام شهرياً.