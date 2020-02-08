أيمن رضا يطل لأول مرة بـ صورةٍ خاصة مع حفيدته الصُغرى

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أيمن رضا
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نشر الفنان أيمن رضا صورة عفوية وجديدة جمعته بحفيدته الصغيرة ( سيلا ) ، ظهر فيها وهو يستلقي بجانب الطفلة متأملاً معانيها بحبٍ وحنان .

وأرفق النجم السوري المنشور الذي شاركه مع المتابعين عبر حسابه الرسمي في تطبيق INSTAGRAM بتعليق مقتضب كتب فيه : ” مع السلسول ” .

فانطلقت عليه مجموعة من التعليقات الإيجابية التي أشادت بظهور رضا والحماسة الشديدة التي اعتلت ملامحه عند تأمله وجه حفيدته .

أيمن رضا برفقة حفيدته :

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مع السلسول

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ويعد رضا من أهم نجوم الدراما السورية ولديه قاعدة جماهيرية واسعة ، إلا أنه كان يحرص دائماً على تغييب حياته الشخصية بعيداً عن عدسات الكاميرا إلى أن أطل ولديه همام ووسام في مسلسل ” صدر الباز ” في أولى تجاربهم التمثيلية ، حيث دخل بعدها عالم الانترنت وأصبح من النشطاء عليه .

يذكر أن الفنان أيمن رضا لم يعلن إلى الآن عن مشاريعه للسباق الرمضاني المقبل 2020 ، وكان آخر أعماله الفنية مسلسل ” كونتاك وسايكو ” اللذين عرضا خلال موسم الدراما المنصرم .

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