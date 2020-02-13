أيمن رضا يكشف سرَّ سلسلة بقعة ضوء … ما علاقة ياسر العظمة ؟!

حل الفنان أيمن رضا ضيفاً على برنامج المختار المذاع عبر أثير إذاعة المدينة FM ، وأدلى النجم الشهير بمجموعة من التصريحات الجدلية كعادته محدثاً ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي .

وكشف رضا لأول مرة على أنه طلب في الماضي العمل مع الفنان القدير ياسر العظمة عبر المشاركة بسلسلته الشهيرة ” مرايا ” ، وأن طلبه قوبل من الأخير بوعدٍ بذلك إلا أن الأمر لم يتم .

مما دفع به مع شركائه للخروج بمسلسل بقعة ضوء ، ليثبت من خلاله أنه قادر على إضفاء أشياء كثيرة على ما قدمه العظمة في لوحات مسلسله ” مرايا ” .

وأشار الفنان في حديثه إلى أن القدير دريد لحام لم يستطع أن يقدم خلال مشواره الفني شخصية توازي نجاح شخصية ” غوار ” التي برز فيها ، لافتاً إلى أن شخصية أبو ليلى التي قدمها في مسلسل ” أبو جانتي ” توازي شخصية غوار ولكن بشكلٍ معاصر .

وتحدث رضا عن تجربة الفوازير التي قدمها بمشاركة زميله النجم باسم ياخور قبل سنوات عديدة ، وقال أنها كانت محاولة لكسر النمطية لا أكثر ، وذلك باعتبار أن بطولة الفوازير تسند بالعادة إلى الممثلات فقط .

ولفت إلى أن الفنان أيمن زيدان كان مدير الشركة المنتجة للعمل ، ورأى أن تشاركهم البطولة النجمة المعتزلة نورمان أسعد مما أفقد العمل بريقه وألغى فكرة كسر النمطية .

وتمنى أيمن رضا في حديثه لو أن الفنان بسام كوسا أو مواطنه القدير سلوم حداد كانوا مرشحين لمنصب نقيب الفنانين السوريين باعتباره أنهما الأقدر على إدارة هذه المؤسسة والتجديد فيها ، خاصة بعد الانتقادات الكبيرة التي طالت النقيب الحالي زهير رمضان .