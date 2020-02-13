أنغام تكشف عن تفاصيل مرضها و تثير قلق الجمهور …

أثارت الفنانة أنغام حالة من القلق في أوساط محبيها ، عقبَّ التصريحات التي أطلقتها حول حالتها الصحية خلال حفلها الذي أحيته مساء يوم أمس بدار الأوبرا المصرية بمناسبة عيد الحب .

وأعلنت خلال وقوفها على خشبة المسرح عن معاناتها في السنوات الماضية من ظاهرة حرق قش الأرز التي أثرت بشكلٍ مباشر على جهازها التنفسي وهو ما كان يؤثر سلباً على صوتها .

وأكدت في حديثها أنها تعافت تماماً من هذه الحالة المرضية ، إلا أنها تفاجأت قبل حفلها بإصابتها بمرض التهاب الجيوب الأنفية وهو ما يؤثر بشكلٍ كبيرٍ على صوتها وغنائها .

واضطرت أنغام للكشف عن حالتها الصحية ، لتبرر للحضورعدم ردها عليهم عندما ينادون عليها بصوتٍ عالٍ ، موضحة أنها تخاف أن يتأثر صوتها أكثر في حال تلبيتها النداء .

وأشعلت الفنانة المصرية الحفل بمجموعة منوعة من أغنياتها الشهيرة على غرار : ” بحبك وحشتيني ، أكتبلك تعهد ، سيدي وصالك ، حالة خاصة جداً ” .