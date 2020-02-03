أحلام تسخر من نجمة عالمية ارتدت ملابس مشابهة لملابسها ( صورة )

عقبّت الفنانة الإماراتية أحلام على منشور شاركه في وقتٍ سابق أحد النشطاء عبر تطبيق تويتر ، علق من خلالها على صورة لها بدت فيها مرتدية فستاناً منقوشاً بمجموعة من الألوان وذلك أثناء إحيائها حفلها الأخير في دار الأوبرا في سلطنة عُمان .

وضم في المنشور صورة أخرى للنجمة العالمية جنيفر لوبيز مرتدية فستاناً شبيهاً بما ارتدته المطربة الإماراتية مع اختلاف في بعض التفاصيل ، وغردَّ قائلاً : ” جينفر متى توقف تقليد الملكة أحلام ” .

وبدورها ردت النجمة العربية على المنشور ممازحة : ” مدريِّ والله تعبت الكل يقلد خلاص ” ، وختمت تعليقها معربة عن حبها الكبير لـ لوبيز وكتبت : ” أحبها ” .

تعليق الفنانة أحلام :

وانطلقت عليه مجموعة من التعليقات الكثيرة التي أشادت بظرافة الفنانة أحلام وخفة ظلها ، فيما اتجه آخرون للحديث عن أناقتها الدائمة حيث أصبحت مثالاً للموضة الكلاسيكية الراقية .