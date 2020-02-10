أحلام تكسب مجدداً وتُعوض بـ 16 ألف دولار على خلفية إساءة لفظية

قضت محكمة الاستئناف الكويتية بإلزام الناشط الكويتي الشهير مشاري بويابس بدفع مبلغٍ تعويضي للفنانة أحلام على خلفية القضية المُثارة بينهما .

وقدرت المحكمة المبلغ بـ 5000 دينار أيّ ما يعادل 16 ألف دولار ، وأتى القرار كتعويضٍ أدبي للفنانة الإماراتية على خلفية الإساءة التي وجهها لها بويابس عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي .

وأعلن الحساب الرسمي المعنيِّ بالأخبار الأمنية في الكويت قرار المحكمة النهائي ، وغرد قائلاً : ” الاستئناف تلزم المغرد مشاري بويابس بتعويض الفنانة أحلام 5000 دينار ، تعويضاً أدبياً عن الضرر الذي أصابها عن الإساءة لها بوسائل التواصل الاجتماعي بالدعوى المرفوعة من المحامي بدر باقر ” .

الاستئناف تلزم المغرد مشاري بويابس بتعويض الفنانة #أحلام ٥٠٠٠ دينار تعويضاً أدبيًا عن الضرر الذي اصابها عن الاساءة لها بوسائل التواصل الاجتماعي بالدعوى المرفوعة من المحامي بدر باقر pic.twitter.com/pgDGWeo9c5 — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) February 9, 2020

وتعود القضية المُثارة بين المطربة الإماراتية والمغرد الشهير إلى عدة سنوات ، وذلك بعدما رفع المحامي بدر باقر دعوى قضائية ضد الأخير ، اتهمه فيها بتعمد الإساءة اللفظية إلى النجمة أحلام .