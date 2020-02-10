أحلام تكسب مجدداً وتُعوض بـ 16 ألف دولار على خلفية إساءة لفظية

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قضت محكمة الاستئناف الكويتية بإلزام الناشط الكويتي الشهير مشاري بويابس بدفع مبلغٍ تعويضي للفنانة أحلام على خلفية القضية المُثارة بينهما .

وقدرت المحكمة المبلغ بـ 5000 دينار أيّ ما يعادل 16 ألف دولار ، وأتى القرار كتعويضٍ أدبي للفنانة الإماراتية على خلفية الإساءة التي وجهها لها بويابس عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي .

وأعلن الحساب الرسمي المعنيِّ بالأخبار الأمنية في الكويت قرار المحكمة النهائي ، وغرد قائلاً : ” الاستئناف تلزم المغرد مشاري بويابس بتعويض الفنانة أحلام 5000 دينار ، تعويضاً أدبياً عن الضرر الذي أصابها عن الإساءة لها بوسائل التواصل الاجتماعي بالدعوى المرفوعة من المحامي بدر باقر ” .

وتعود القضية المُثارة بين المطربة الإماراتية والمغرد الشهير إلى عدة سنوات ، وذلك بعدما رفع المحامي بدر باقر دعوى قضائية ضد الأخير ، اتهمه فيها بتعمد الإساءة اللفظية إلى النجمة أحلام .

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