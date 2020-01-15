ياسمين صبري تذهل المتابعين بـ إطلالة رياضية ( صورة )

أذهلت النجمة ياسمين صبري المتابعين بإطلالة طبيعية بسيطة ، ونشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي في تطبيق INSTAGRAM .

أطلت فيها من النادي الرياضي مرتدية ملابس رياضية سوداء ، واكتفت بترك شعرها على طبيعته بشكلٍ منسدل على الأكتاف دون أن تضع أيّة مساحيق تجميل على وجهها

ياسمين بـ سيلفي من النادي الرياضي :

وتنافست النجمة المصرية في رمضان الماضي من خلال بطولتها المطلقة الأولى في مسلسل ” حكايتي ” والذي شارك في بطولته كل من ” وفاء عامر ، أحمد صلاح حسني ، هنادي مهنا ، أحمد بدير ” ، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج .

ويذكر أن ياسمين صبري تستعد حالياً لخوض سباق الدراما الرمضانية 2020 ، عبر مسلسل جديد لم تكشف عن تفاصيله حتى هذه الآن .