يارا صبري تفتتح العام بـ صور عائلية ورسالة محبة وسلام

توجهت الفنانة المبتعدة يارا صبري إلى النشطاء المتابعين لها عبر INSTAGRAM برسالة تهنئة ومباركة بحلول العام الجديد 2020 .

ونشرت مجموعة من الصور الحديثة التي تجمعها بأبنائها وزوجها الفنان والمخرج ماهر صليبي وشابين آخرين عرفت عنهما مشيرة إلى أنهما أولاد شقيقتها .

وكتبت على المنشور ، قائلة : ” من الامارات ومونتريال … أنا وزوجي وأولادي … وأبناء شقيقتي … وكل المحبين … نتمنى أن يكون العام الجديد برداً وسلاماً على الجميع … كل عام وأنتم أقل خسارة … وأكثر فرحاً … ” .

و حاز المنشور على تفاعل متابعيّ الفنانة السورية الغائبة الحاضرة الذين أشادوا بإطلالتها العفوية البسيطة ، وتمنوا لها ولعائلتها دوام الصحة والسعادة .

يشار إلى أن آخر أعمال يارا صبري مسلسل ” أوركيديا ” الذي عرض في العام 2017 ، وجسدت فيه دور ( الفارعة ) وهو من تأليف عدنان العودة وإخراج حاتم علي .