يارا صبري تفتتح العام بـ صور عائلية ورسالة محبة وسلام

توجهت الفنانة المبتعدة يارا صبري إلى النشطاء المتابعين لها عبر INSTAGRAM برسالة تهنئة ومباركة بحلول العام الجديد 2020 .
ونشرت مجموعة من الصور الحديثة التي تجمعها بأبنائها وزوجها الفنان والمخرج ماهر صليبي وشابين آخرين عرفت عنهما مشيرة إلى أنهما أولاد شقيقتها .
وكتبت على المنشور ، قائلة : ” من الامارات ومونتريال … أنا وزوجي وأولادي … وأبناء شقيقتي … وكل المحبين … نتمنى أن يكون العام الجديد برداً وسلاماً على الجميع … كل عام وأنتم أقل خسارة … وأكثر فرحاً … ” .
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من الإمارات و مونتريال أنا وزوجي وأولادي و أولاد أختي و كل المحبّين : نتمنى أن يكون العام الجديد برداً و سلاماً على الجميع . كل عام وانتم أقل خسارة و أكثر فرحاً . @mahersalibi @ramsleibi @karamsleibi @talebjlelati @talaljlelati #سوريا #مونتريال #syrie #syria #عائلتي #دمشق #يارا_صبري #yara_sabri #maher_salibi #karam_sleibi #ram_sleibi
و حاز المنشور على تفاعل متابعيّ الفنانة السورية الغائبة الحاضرة الذين أشادوا بإطلالتها العفوية البسيطة ، وتمنوا لها ولعائلتها دوام الصحة والسعادة .
يشار إلى أن آخر أعمال يارا صبري مسلسل ” أوركيديا ” الذي عرض في العام 2017 ، وجسدت فيه دور ( الفارعة ) وهو من تأليف عدنان العودة وإخراج حاتم علي .