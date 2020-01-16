تفاصيل وفاة الفنان السوري محمود بلال ممثل ( عروس بيروت )

صُدم صناع مسلسل ” عروس بيروت ” بـ وفاة الفنان السوري محمود بلال أحد النجوم المشاركين في الموسم الأول من العمل ، والذي كان يتواجد في تركيا لتصوير مشاهده في الجزء الثاني من المسلسل الشهير .

وأفادت وسائل الإعلام أن النجم الشاب تعرض لأزمةٍ صحيةٍ مفاجئة ، نُقلَّ على إثرها إلى المستشفى حيث حاول الأطباء إنقاذه على مدة عدة أيام دون جدوى ، قبل أن يدخل غرفة الإنعاش ويفقد حياته .

وجسد بلال في مسلسل ” عروس بيروت ” شخصية ” فوزي ” الذي ظهر في عدة مشاهد ضمن شركة ” آل الضاهر ” إلى جانب كلٍ من ظافر العابدين وجو طراد .

نبذة عن حياة الراحل محمود بلال :

بدأت مسيرة الفنان محمود بلال في العام 2004 من خلال بعض المسرحيات التي كانت تُنتج في سورية ضمن إطار دعم المواهب الشابة ، وكان أول عملٍ مسرحي له يحمل عنوان ” صور ” لتتوالى بعده أعماله المسرحية .

وكان للراحل مشاركاتٌ عدة في الدراما لكنه لطالما أكد على أن المسرح جُلُّ اهتماماته وهو العمل فيه المفضل لديه ، لافتاً إلى تضحياته الكبيرة من أجل العمل المسرحي لناحية الأجر والإيرادات ، ويشار إلى أن للراحل عدة مشاركاتٍ في الإخراج المسرحي .