وزير التعليم العالي ينقل لطلاب جامعة دمشق وعد من وزير الكهرباء

نقل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسام إبراهيم عن وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي ، أنه وعد بإلغاء التقنين خلال تقديم الامتحانات الجامعية.

وذكرت صحيفة “الوطن” أن نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية صبحي البحري ، كشف عن وجود تعاون بين وزارة الكهرباء والتعليم العالي فيما يخص امتحانات الطلاب.

وعن هذا التعاون ، أفاد البحري بأن هناك تنسيق مع وزارة الكهرباء لإلغاء التقنين فترة الامتحانات الجامعية بجامعة دمشق ، أو على أقل تقدير تخفيف ساعات التقنين الكهربائي.

وخص البحري بالذكر جمع البرامكة على صعيد جميع الكليات الموجودة ، مشيراً إلى أن عدد الطلاب المتقدمين إلى الامتحانات يتجاوز الـ150 ألف طالب وطالبة .

وعن الهدف من تلك الخطوة ، رأى البحري أنه بغرض توفير الأجواء المناسبة لجميع الطلاب لتقديم الامتحانات بالشكل المطلوب.