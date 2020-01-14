وزير التعليم العالي ينقل لطلاب جامعة دمشق وعد من وزير الكهرباء

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وزير التعليم العالي ينقل لطلاب جامعة دمشق وعد من وزير الكهرباء
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نقل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسام إبراهيم عن وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي ، أنه وعد بإلغاء التقنين خلال تقديم الامتحانات الجامعية.

وذكرت صحيفة “الوطن” أن نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية صبحي البحري ، كشف عن وجود تعاون بين وزارة الكهرباء والتعليم العالي فيما يخص امتحانات الطلاب.

وعن هذا التعاون ، أفاد البحري بأن هناك تنسيق مع وزارة الكهرباء لإلغاء التقنين فترة الامتحانات الجامعية بجامعة دمشق ، أو على أقل تقدير تخفيف ساعات التقنين الكهربائي.

وخص البحري بالذكر جمع البرامكة على صعيد جميع الكليات الموجودة ،  مشيراً إلى أن عدد الطلاب المتقدمين إلى الامتحانات يتجاوز الـ150 ألف طالب وطالبة .

وعن الهدف من تلك الخطوة ، رأى البحري أنه بغرض توفير الأجواء المناسبة لجميع الطلاب لتقديم الامتحانات بالشكل المطلوب.

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