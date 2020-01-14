وزارة الداخلية تكشف تفاصيل جريمة في حمص والمفاجأة في اعترافات القاتل

كشفت وزارة الداخلية السورية ، ملابسات جريمة قتل وقعت خلال عام 2013 في حمص ، فيما كانت المفاجأة باعتراف القاتل بعدة جرائم.

وذكرت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك ، أنه بناء على معلومات وردت للأمن الجنائي حول شخص ارتكب جريمة قتل خلال عام 2013، تمت المراقبة والتحري.

ولفتت الداخلية إلى أنه تم نصب كمين للقاتل وتم القبض عليه وهو على متن دراجة نارية وعثر معه على مسدس حربي مع طلقات وعلى حبوب مخدرة (كبتاغون).

واعترف القاتل بحيازته وتعاطيه للحبوب المخدرة وارتكابه عدد من الجرائم وهي:

– جريمة قتل بالاشتراك مع شخص متواري راح ضحيتها المغدور ( قصي. ش ) خلال عام 2013 ، خلال محاولتهما سلب سيارة في حمص ، حيث أطلقوا النار على صاحبها (50 عام) ،ورموا جثته بين الأشجار وسرقوا السيارة وغيروا لوحتها، كما سرقوا مبلغ مالي كان بحوزة سائقها .

– سرقة سيارة في عام 2015 في حي وادي الذهب بحمص وبيعها بالاشتراك مع شخص كان نزيل بالسجن يدعى (علي . ا)،.

– سرقة 5 دراجات نارية بالتعاون مع أفراد متوارين عن الأنظار ، وبيعها.

و تم العثور على جثة الضحية (قصي)، وتسليمها لذويها ، فيما يستمر البحث عن الأشخاص المتوارين حتى الآن.