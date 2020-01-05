وزارة الداخلية تبشر السوريين : مشكلة تشابه الأسماء انتهت

أعلنت وزارة الداخلية في سوريا ، أن مشكلة تشابه الأسماء انتهت ، وذلك خلال إعادة افتتاح مبنى المقر الرئيسي لفرع الهجرة والجوازات في حمص بحضور الوزير.

ونقلت “الوطن” عن وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون تصريحه الذي اعلن فيه أن موضوع تشابه الأسماء الثنائي قد حل ، وأن أي مشكلة تعترض المواطن يتم حلها بشكل آني.

وعن فرع الهجرة والجوازات الذي أعيد افتتاحه ، لفت الرحمون إلى أنه تم تزويده بكافة التجهيزات الحاسوبية الحديثة والربط الشبكي فضلاً عن وضع كوات للمصرف التجاري السوري .

أما الجديد في الفرع ، فهو نظام الدور الالكتروني والبوابة الواحدة ، حيث اعتبر الوزير أن ذلك من شأنه تبسيط الإجراءات للمواطنين بأقل تكلفة ووقت.

وكان وزير العدل هشام الشعار قد أكد في وقت سابق ، أن الوزارة تسعى حل مشكلة تشابه الأسماء، وإحداث شبكة ربط مع كل من وزارة الداخلية والنقل والمصالح العقارية، وذلك حسبما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا.