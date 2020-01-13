تسريب وثيقة إقامة قتيل منزل نانسي عجرم ( صورة )

تشهد قضية اقتحام منزل الفنانة نانسي عجرم تطوراتٍ جديدة ، فبعد إثبات مقتل الشاب محمد حسن الموسى بثمانِ عشرة رصاصة على يدًّ فادي الهاشم زوج النجمة اللبنانية , اتخذ وكيل النجمة وزجها اجراءاتٍ جديدة فيما يخص الأخبار المتداولة بحقهم في المواقع الإخبارية والجرائد الالكترونية ، وهدد بمقاضاة كل من يتداول أخبار بحق موكله وعائلته تحت النتائج القانونية .

الأمر الذي أثار استغراب النشطاء و وضع إشارات استفهام كثيرة حول الموضوع ، باعتبار أن فادي الهاشم برر قتله للشاب السوري بحجة الدفاع عن النفس بعد ضبطه متلثماً في منزله .

وهو الأمر الذي نفته عائلة القتيل التي أفادت في تصريحاتٍ صحافية أن الشاب كان على معرفة مسبقة بعجرم وزوجها وكان يعمل لديهم بستانياً في حديقة المنزل وكان عنده مستحقاتٌ مادية لديهم .

وفي ظل الأخبار المتضاربة حول الموضوع وتكتم الإعلام بشكلٍ عامٍ عن تطورات التحقيقات التي أدت لوفاة الشاب بثمانِ عشرة رصاصة ، سُربت وثيقة الشاب محمد حسن الموسى تظهر انتهاء إقامته في لبنان .

وأظهرت الوثيقة أن القتيل حصل على إقامة مؤقتة في لبنان كونه من السوريين ، إلا أن تاريخ الوثيقة كشف انتهاء فترة اقامته في لبنان منذ شهر أيلول / سبتمبر الماضي .