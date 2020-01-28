وائل رمضان يدخل عالم الإخراج السينمائي بـ قضية جمال خاشقجي

يتحضر الفنان وائل رمضان لخوض تجربته الإخراجية الأولى في عالم السينما ، ويأتي ذلك بعد سنواتٍ عدة قضاها في التميز الفني بعالم التمثيل وفي عالم إخراج الدراما التلفزيونية .

وأعرب النجم السوري عن الأمر خلال اتصال أجراه مع جريدة الأخبار اللبنانية ، وكشف عن أن العمل سيكون خطوة فريدة من نوعها كون خط الأحداث فيه مأخوذ من قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي .

وسيقدم فيه رؤية فنية مُتخيلة حول ما جرى مع الصحافي منذ دخوله إلى سفارة بلاده في تركيا إلى أن تمت تصفيته داخلها ، وسيحمل الفيلم عنوان ( السفارة – دخل ولم يخرج ) ، وتكتم رمضان على باقي تفاصيل العمل لناحية كاتب النص والجهة المنتجة للفيلم وموعد انطلاق عمليات التصوير .

يذكر أن آخر أعمال الفنان وائل رمضان مسلسل ( ناس من ورق ) الذي أخرجه العام الماضي وحلَّ ضيفاً على إحدى حلقاته ، وتم عرض العمل خلال موسم دراما رمضان المنصرم .